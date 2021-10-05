Киев, 5 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Санкции введены Украиной в отношении Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и завода судовой светотехники «Маяк» (Севастополь). Соответствующий указ подписал 5 октября украинский президент Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В тексте документа сказано, что санкции вводятся в рамках реализации соответствующего решения СНБО. Кроме российских предприятий, под санкции подпала «компания Zasshid PTE. LTD, зарегистрированнпя в Сингапуре».

Санкции вводятся на три года.

Другим указом Зеленского санкции вводятся в отношении 95 человек, причастных к выборам в Госдуму в Крыму. Среди них как граждане России, так и Украины. Бессрочные санкции Украина ввела в отношении кандидатов в Госдуму в Крыму и в Севастополе.