Вашингтон, 5 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Продовольствие, которое сейчас доступно большинству людей, может стать намного более дефицитным из-за изменения климата, сообщает 5 октября ИА Красная Весна со ссылкой на научный журнал Phys.org.

Сельское хозяйство

По мнению авторов одной из публикаций, условия выращивания большинства сельхозкультур меняются с угрожающей скоростью.

Селекционный отбор сделал урожаи обильными, однако он же обусловил уязвимость сельхозкультур к перепадам температуры, проливным дождям, новым болезням или нашествиям насекомых.

«Когда вы выбираете лучшие черты например, более высокие урожаи, вы теряете определенные типы генов», — заявил Бенджамин Килиан, руководитель проекта Crop Wild Relatives Project в Crop Trust.

«Мы потеряли генетическое разнообразие во время истории одомашнивания… поэтому потенциал элитных культур для дальнейшей адаптации к будущему — к изменению климата и другим проблемам — ограничен», — поясняет Килиан.

По его мнению, такую ситуацию можно исправить путём восстановления генетического разнообразия через возвращение к диким предкам одомашненных культур.

Кроме того, Килиан заявил, что необходимы ботанические экспедиции в дикую природу для собирания образцов диких родственников современных сельхозкультур.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организаций ООН, на планете Земля растут около 50 тыс. съедобных видов растений, но при этом всего три — рис, кукуруза и пшеница — обеспечивают 60% потребляемой пищи. Их исчезновение из-за изменения климата может поставить миллиарды людей перед угрозой голода.