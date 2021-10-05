Монреаль, Канада, 5 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. YouTube-блогер JorRaptor обнаружил в игре Far Cry 6 намёки на выход нового многопользовательского проекта. Об этом 5 октября сообщает издание Eurogamer.

Скриншот из трейлера игры с YouTube Far Cry 6

В одной из локаций игры можно найти деревянный ящик с изображённым на ним QR-кодом. Если просканировать код, то геймеру откроется видео заснеженной местности с иконками трёх игроков, путешествующих по ней.

JorRaptor предполагает, что таким образом разработчики намекают на выход «Королевской битвы» по франшизе Far Cry. Местом действия новой игры может стать Кират — центральная локация Far Cry 4.