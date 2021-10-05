Москва, 5 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) стал членом жюри телешоу «Ледниковый период». Об этом он сообщил в историях личного Instagram-аккаунта 5 октября.

Скриншот с YouTube Блогер Дава (Давид Манукян)

Блогер опубликовал ролик, на котором он сидит рядом с тренером Татьяной Тарасовой. «Теперь в жюри», — подписал он видеозапись, отметив на ней всех судей проекта.

Ранее Дава должен был принимать участие в «Ледниковом периоде» в паре с фигуристкой Аделиной Сотниковой. Однако ему пришлось отказаться от съёмок в проекте по состоянию здоровья.