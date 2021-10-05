Челябинск, 5 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Челябинской области начальник участка одного из предприятий попался на получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

По данным следствия, он получил в целом более 400 тыс. рублей. Деньги дал его подчинённый, который рассчитывал на получение повышенной платы за произведённую продукцию.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Решается вопрос о предъявлении сотруднику обвинения и избрании меры пресечения.