Токио, 5 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Сора, главный герой серии игр Kingdom Hearts, стал последним бойцом файтинга Super Smash Bros. Ultimate. Об этом 5 октября сообщает издание Kotaku.

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Новый герой появится в Super Smash Bros. Ultimate уже 18 октября 2021 года. Сообщается, что как и в Kingdom Hearts, он сможет летать, использовать магию и сражаться волшебным ключ-клинком.

Напомним, что Super Smash Bros. Ultimate — это популярная соревновательная игра, посвящённая сражениям персонажей из различных игровых франшиз. Она доступна на гибридной консоли Nintendo Switch.