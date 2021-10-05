Лондон, 5 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $83 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 18:17 мск стоимостью декабрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,22% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $83,06 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в октябре 2018 года.

Тем временем ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 2,78% — до $79,38 за баррель. Ранее сегодня цена на нефть этой марки превысила $79 впервые с ноября 2014 года.