Челябинск, 5 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции. Ему вменяют фальсификацию доказательств административному делу, сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено в Красноармейском районе. 12 апреля гражданин изготовил протокол об административном правонарушении в отношении местной жительницы и её объяснение, а затем за неё же расписался. В итоге гражданку привлекли к административной ответственности.

Следователи утверждают, что собрали по делу необходимые доказательства. Скоро его рассмотрит суд.