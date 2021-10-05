Лондон, 5 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Британская певица Адель представила тизер будущей песни. Она опубликовала ролик в личном Instagram-аккаунте 5 октября.

Скриншот с YouTube Певица Адель

https://www.instagram.com/p/CUpkLl3g0nx/

Новая песня артистки называется Easy On Me («Полегче со мной»). Композиция выйдет 15 октября 2021 года.

Ранее Адель подтвердила свои отношения со спортивным агентом Ричем Полом. Она опубликовала их совместную фотографию в своих соцсетях, подписав снимок эмодзи в виде сердца.