Ярославль, 5 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Ярославцы просят губернатора отремонтировать дорогу к бывшей больнице №8 на Суздальском шоссе (сейчас входит в состав Клинической больницы № 2) в областном центре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Дорога к больнице

4 октября в сети появился пост от жителей, недовольных тем, что к больнице с Суздальского шоссе ведёт ужасная дорога, состоящая из ям. Между тем, в больницу часто доставляют людей с тяжёлыми диагнозами — им необходимо состояние покоя.

«Туда везут людей с инфарктами, инсультами, тромбозами. Сидя в хорошей машине скорой помощи я не знала кого держать. То ли каталку с пациентом, то ли самого пациента, то ли медсестру которая пыталась тоже держать или держаться. Мне даже сложно представить как чувствуют себя люди (пациенты и работники) в стареньких скорых. Ямы на дороге при заезде в больницу размером с высоту колеса. Любой тромб может выскочить не доехав до места его выемки» — написала в социальных сетях одна из жительниц Ярославля.

Поддержали горожан и общественники, которые попросили решить вопрос о ремонте губернатора Дмитрия Миронова.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Прошу помочь с решением вопроса ремонта территории 8 больницы города Ярославля. Тут уже случались поломки автомобилей «скорой помощи», что в нынешних условиях совсем непозволительная роскошь, а для кого-то просто вопрос жизни. Дорожный сезон подходит к концу, и высвобождается техника с рабочими. Уверен, что можно уже в этом году начать анонсированную вами программу доступности объектов социального назначения», — написал координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Напомним, ещё весной ярославцы просили отремонтировать улицу Ударную, ведущую к основному зданию больницы № 2 на улице Попова. Власти пообещали сделать это в следующем году.