Москва, 5 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Почти 600 тысяч тонн гречихи собрано в России к настоящему моменту, заявил 5 октября глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Олег Кугаев ИА REGNUM Гречка и книги — неизменные атрибуты наших путешествий

На сельскохозяйственной выставке «Золотая осень» он заверил журналистов, что потребности страны в гречке будут удовлетворены.

Что касается других зерновых культур, в этом году всех видов зерна собрано почти 108 млн тонн. Из них свыше 75 млн тонн пшеницы, свыше 300 тысяч тонн риса, 18,2 млн тонн ячменя и 3,8 млн тонн кукурузы.

Чиновник добавил, что из-за засухи, по сравнению с прошлым годом, урожай ячменя снизился.