В России собрано почти 600 тысяч тонн гречихи
Москва, 5 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Почти 600 тысяч тонн гречихи собрано в России к настоящему моменту, заявил 5 октября глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.
Олег Кугаев ИА REGNUM
Гречка и книги — неизменные атрибуты наших путешествий
На сельскохозяйственной выставке «Золотая осень» он заверил журналистов, что потребности страны в гречке будут удовлетворены.
Что касается других зерновых культур, в этом году всех видов зерна собрано почти 108 млн тонн. Из них свыше 75 млн тонн пшеницы, свыше 300 тысяч тонн риса, 18,2 млн тонн ячменя и 3,8 млн тонн кукурузы.
Чиновник добавил, что из-за засухи, по сравнению с прошлым годом, урожай ячменя снизился.