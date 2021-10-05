Ниамей, , 18:26 — REGNUM Глубокие реформы будут проведены в системе образования Нигера, заявил министр национального образования Рабиу Усман.

Африка Matthias Ripp

Об этом 5 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на издание «Африка».

По информации издания, заявление о реформах образования было сделано 2 октября в конгресс-центре столицы Нигера Ниамее. Там состоялась торжественная церемония открытия 2021−2022 учебного года.

Мероприятие было проведено под девизом «Развитие человеческого капитала на службе качества обучения».

Министр образования страны Рабиу Усман заявил, что с первого дня нового учебного года начнут действовать меры, направленные на повышение качества и доступности образования, в том числе и для девочек.

Было отмечено, что с началом учебного года в Нигере порядка 4,4 млн школьников должны сесть за парты. Их обучение будут проводить около 105 тыс. педагогов.

Напомним, в 2020 году в Нигере более 300 школ закрылись из-за проблем с безопасностью и нападений боевиков.

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