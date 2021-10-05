Бишкек, 5 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. ТЭЦ столицы Киргизии вынуждена в два раза увеличить выработку электроэнергии из-за низкого уровня воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС. Об этом заявил заместитель главного инженера Бишкекской теплоэлектроцентрали Нурлан Кульджигачев в ходе пресс-тура сегодня, 5 октября.

A.Savin ТЭЦ-1 в Бишкеке, Киргизия

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По его словам, в прежние годы главный столичный энергообъект производил от 1,2 млрд до 1,5 млрд киловатт-часов электричества, теперь же ТЭЦ города Бишкека придется выработать 2,5 млрд киловатт-часов.

Представитель теплоэлектроцентрали подчеркнул, что из-за этого значительно вырастет расход как угля, так и природного газа.

Также Кульджигачев отметил, что на прохождение отопительного периода столичной ТЭЦ потребуется порядка 1 млн 650 тысяч тонн угля, но пока что его запасли лишь 281 тысячу тонн.

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