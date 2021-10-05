Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Twitter-аккаунт индийского подразделения Marvel Studios опубликовал дату премьеры нового фильма о Блэйде — популярном охотнике на вампиров из комиксов Marvel. Об этом 5 октября сообщает портал Comic Book.

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По опубликованным данным, картина о Блэйде должна выйти в кинотеатрах 7 октября 2022 года. Однако в последующие несколько часов твит с указанием даты был удалён.

Как отмечает Comic Book, «Блэйд» вряд ли выйдет в этих числах. Дело в том, что Marvel Studios ещё не начала снимать новый фильм об охотнике на вампиров, следовательно ей не хватит одного года на полный процесс производства.