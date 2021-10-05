Воркута, Коми, 5 октября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Следком Коми начал проверку по факту опубликованной в Сети информации о конфликте школьника с учителем физкультуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из тс «Физрук» создатели Фёдор Стуков, Сергей Сенцов. 2014 . Россия Допрос

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Поводом для проверки послужил ролик, в котором учитель одной из школ Воркуты нецензурно обращается к ученику и замахивается на него.

«В рамках проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям педагогического работника», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рыбинске Ярославской области в школе №32 восьмиклассница ударила учителя.