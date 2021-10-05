Нижний Новгород, 5 октября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. У жителей Нижегородской области изъяли животных, зараженных африканской чумой свиней (АЧС). С начала 2021 года уничтожено 610 особей. Общая сумма компенсаций владельцам составила более 5 миллионов рублей. Об этом написали нижегородские СМИ 5 октября.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

По данным Комитета ветеринарии Нижегородской области, карантинные мероприятия сохраняются в шести районах.

«В текущем году АЧС были заражены шесть домашних свиней в Воротынском, Сергачском, Лысковском, Навашинском, Кстовском районах и один кабан в Пильнинском районе. Четыре инфицированных объекта зафиксированы в Нижнем Новгороде, в Вачском и Кстовском районах. [Позже] карантин был снят в Пильнинском районе и на территории Нижнего Новгорода», — цитирует ведомство NewsNN.ru.

Издание пишет, что «с начала года в Нижегородской области уничтожено 610 домашних свиней, находящихся в зоне распространения АЧС. Компенсация владельцам составила 5,07 млн рублей».