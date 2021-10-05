Ижевск, 5 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Удмуртия и Мордовия включены Минфином России в число четырех субъектов РФ с низким уровнем долговой устойчивости. Соответствующий документ опубликован на портале ведомства., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также в этот перечень попали Хакасия и Орловская область. Оценка долговой устойчивости регионов проводится ежегодно не позднее 30 сентября и учитывает четыре показателя. В соответствующем постановлении правительства РФ утверждена методика проведения оценки, в которую входят четыре показателя.

Показатель К1 — объем госдолга в соотношении с общим объемом доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, К2 — доля расходов на обслуживание госдолга в сумме всех расходов регионального бюджета, без учета расходов за счет бюджетных субвенций, К3 — годовая сумма на погашение и обслуживание госдолга без учета досрочного погашения долговых обязательств в соотношении с объемом налоговых и неналоговых доходов бюджета, К4 — доля краткосрочных кредитов в структуре госдолга.

Так, в группу с низким уровнем устойчивости попадают регионы с двумя негативными показателями. Либо объем госдолга превышает 85% доходов бюджета (К1), либо доля расходов на обслуживание долга выше 8% от общего объема расходов (К2), либо сумма на погашение и обслуживание долга превышает 18% доходов бюджета (К3).

В группу регионов со средним уровнем долговой устойчивости в Приволжском федеральном округе попали Кировская, Нижегородская, Пензенская области, Пермский край, Марий Эл, а также Саратовская и Ульяновская области.

В число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости минфин включил Оренбургскую область, Башкирию, Татарию, Самарскую область, а также Чувашию.