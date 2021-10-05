Село Парфеньево, Костромская область, 5 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В селе Парфеньево Костромской области к газу подключены первые 100 домов. Об этом сообщает администрация региона.

Https://adm44.ru Парфеньево

Напомним, возможность подключиться к газу жители населенного пункта получили с 28 декабря 2020 года. В этот день состоялся пуск «голубого топлива» по распределительным сетям, расположенным на территории села.

Всего в Парфеньево перевести на природное топливо должны 700 объектов, в том числе 15 социальных учреждений — школы, три детских сада, дом искусств, библиотеку, клуб, музей и здание администрации.

На сегодняшний день к газу не подключен ни один социальный объект. Муниципальный округ находится в поиске средств на подготовку проектно-сметной документации и закупки оборудования для начала процесса в ряде зданий. Проекты по детскому саду и библиотеке находятся в стадии подготовки, средства на документацию для ещё одного объекта — общеобразовательной школы — району перечислил бюджет региона. По прогнозам властей округа, перевести на газ все соцобъекты в Парфеньево удастся к 2025−2026 году.