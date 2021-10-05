Псков, 5 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Псковская межрайонная больница перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19. В ней дополнительно развернули 130 коек. Об этом 5 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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Как отметили в оперштабе, дополнительные койки также будут использоваться для долечивания пациентов. Кроме того, реанимация в Псковской областной инфекционной больнице развернут до 40 коек.

«Каждое кислородное место на счету и может быть в экстренном порядке перепрофилировано в реанимационное», — добавили в оперштабе.

В настоящий момент в региональных больницах находятся на лечении несколько беременных женщин, которые тяжело больны ковидом.

«В нашем учреждении мы впервые приняли роды, преждевременные, — рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. — Ребёночка спасли, девочка жива, с положительной динамикой. Маму спасаем, у нее 90% поражения легких. Ситуация очень серьезная».

Кроме того, в настоящий момент на лечении от COVID-19 в детском инфекционном отделении находятся дети, начиная с грудного возраста.

Отметим, всего в Псковской области коронавирусом за время пандемии заразились 51 375 жителей. За минувшие сутки положительный тест на ковид получили 199 человек, что на два случая больше чем днем ранее. Выздоровели 43 622 человек, в том числе 24 из них были выписаны за прошедший день. Умерли 799 заболевших, в том числе два летальных исхода было зарегистрировано за 4 октября.