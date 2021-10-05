Варшава, 5 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Благодарность за вклад Варшавы в дело защиты европейских границ выразил властям Польши глава агентства Frontex Фабрис Леггери в ходе рабочего визита на польско-белорусскую границу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Об этом 5 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Polskie Radio.

Напомним, Frontex — это агентство Европейского союза по защите внешних границ.

По утверждению Polskie Radio, Легерри впечатлен мерами, принятыми польскими пограничниками.

«Исполнительный директор Leggeri ознакомился с операциями, проводимыми Польской пограничной службой, и был впечатлен мерами, принятыми для защиты границы», — сообщается в пресс-релизе Frontex.

Коме того, указано на активную помощь Польши в вопросах охраны границ Литвы, «чтобы также противодействовать гибридной деятельности Белоруссии».

Напомним, указом президента Польши Анджея Дуды 2 сентября был введен 30-дневный режим чрезвычайного положения в приграничной зоне с Белоруссией.