Нижний Новгород, 5 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области изменит правила выдачи универсальных пропусков на массовые мероприятия с 6 октября. Об этом стало известно в ходе первого заседания регионального законодательного собрания седьмого созыва сегодня, 5 октября.

Кривошеина Мария Нижний Новгород

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Теперь коронавирусные «мультипассы» будут выдаваться только гражданам, получившим прививку от коронавирусной инфекции или переболевшим COVID-19.

При этом отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус и справки о наличии антител на эту болезнь больше не будут являться основанием для получения «мультипасса».

Также будет ограничен срок действия такого пропуска: для переболевших COVID-19 — шесть месяцев, а для вакцинированных от коронавирус — один год. После этого «мультипасс» будет блокироваться.

Чтобы возобновить его работу нужно будет вакцинироваться или вновь переболеть коронавирусом.

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