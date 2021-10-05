Бишкек, , 18:10 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров и руководитель киргизстанских спецслужб Камчыбек Ташиев направили отряд спецназа «Альфа» на охрану угольного месторождения «Кара-Кече». Об этом заявил директор ГП «Кыргызкомур» («Киргизуголь») Мирлан Жакыпов в эфире «Биринчи радио» сегодня, 5 октября.

Киргизские силовики Mvd.gov.kg

Читайте также: Директора «Кыргызкомура» подозревают в хищении угля на $7 млн

По его словам, теперь 12 бойцов элитного антитеррористического спецподразделения помогают сотрудникам службы безопасности госпредприятия обеспечивать безопасность филиала «Кыргызкомура» в Нарынской области.

Также Жакыпов отметил, что охранять запасы угля спецназовцы госкомитета нацбезопасности Киргизии будут в течение всего осенне-зимнего периода.

Читайте также: В Киргизии чиновники вымогают у поставщиков угля из Казахстана 10% «откат»