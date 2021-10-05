Нижний Новгород, 5 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области выбрали своим председателем Евгения Люлина. Об этом стало известно сегодня, 5 октября, в ходе первого заседания регионального парламента седьмого созыва.

Government-nnov.ru Евгений Люлин

На пост главы законодательного собрания претендовали три кандидата.

По итогам тайного голосования был избран Евгений Люлин, представляющий партию «Единая Россия» — за его кандидатуру проголосовали 42 депутата.

Двое других претендентов, выдвинутый от ЛДПР Владислав Атмахов и кандидат от КПРФ Владислав Егоров, смогли заручиться поддержкой только двух и четырёх парламентариев, соответственно.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 2013 по 2020 годы Евгений Люлин проработал на должности заместителя губернатора Нижегородской области. А в октябре 2020 года его назначили на пост спикера нижегородского законодательного собрания шестого созыва, который он занимал вплоть до выборов, состоявшихся 17 — 18 сентября 2021 года.