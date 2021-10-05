Рустави, Грузия, , 18:13 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, находящаяся с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в близких отношениях, 5 октября встретилась с ним в тюрьме города Рустави, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько Facebook.com/SaakashviliMikheil

«Я думаю, что Грузия должна быть счастлива от того, что Саакашвили находится здесь. Ради любви к своему народу он готов на всё. Я горжусь человеком, который так любит свою страну. Это большая битва, которую надо выиграть. Он является политическим заключённым и не согласен с обвинениями. Он сражается за будущее страны, и вы тоже должны защитить будущее страны и Мишу. Кроме того, он — украинский политик, и много сделал для Украины. Я завидую тому, что у Грузии есть Михаил Саакашвили», — заявила Елизавета Ясько грузинским журналистам.

Напомним, что 1 октября на странице Михаила Саакашвили в «Фейсбуке» было размещен видеоролик, в котором Саакашвили на трёх языках, грузинском, украинском и английском, объявил о своей любви к Ясько и о создании «новой семьи».