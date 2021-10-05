Нижний Новгород, 5 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области вводит штрафы за несоблюдение требования об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда организаций. Об этом стало известно в ходе заседания регионального законодательного собрания сегодня, 5 октября.

Duma.gov.ru Масочный режим

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Кроме того, нарушителям требования о вакцинации не менее 60% сотрудников, грозит приостановление деятельности.

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Помимо штрафных санкций также нижегородцев ожидает усиление контроля за соблюдением гражданами масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах, в общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

Ужесточение мер, которое начнет действовать с 6 октября, нижегородские власти объясняют резким ростом заболеваемости COVID-19.

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