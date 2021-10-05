Лондон, 5 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» рассчитывает на 20-летнего французского центрального защитника Вильяма Салиба, который проводит текущий сезон в «Марсели» на правах аренды. Футболист вернется в стан «канониров» после завершения сезона. Об этом 5 октября сообщил журналист Фабрицио Романо.

ФК «Арсенал»

В текущем сезоне Вильям Салиба принял участие в девяти матчах за «Марсель» во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Салиба перешел в «Арсенал» 25 июля 2019 года из «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt,составляет 18 миллионов евро.