Москва, 5 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Министерство обороны России согласовало тактико-технические требования к новым системам вооружения, которые необходимо создать для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщает 5 октября газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Adm-zheleznovodsk.ru Дрон с огнеметом

Одной из таких новинок станут беспилотные огнемётные летательные аппараты, предназначенные для поражения противника компактными термобарическими боеприпасами или зажигательными смесями.

Дроны-огнемётчики дадут возможность быстро уничтожать живую силу противника в условиях городских боёв или в развитых инженерных укрытиях.

Кроме того, такие БПЛА смогут поражать важные объекты в тактическом тылу противника: склады горючего и боеприпасов, узлы связи и транспорт.