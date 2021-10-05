Тегеран, 5 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Воздушное пространство Ирана закрыто для азербайджанских ВВС, передаёт 5 октября Al Arabiya.

Иран

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран обвинил Азербайджан в привлечении Израиля к военным действиям в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Началось всё с того, что азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил недовольство военными учениями Ирана близ границы с Азербайджаном.

Обострение отношений и взаимные претензии продолжаются с конца сентября. Сегодня в Азербайджане закрылся офис представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи.