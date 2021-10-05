Москва, 5 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Ревакцинацию от коронавируса в России на сегодняшний день прошли 1,9 миллиона человек. Об этом сообщила 5 октября вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По её словам, первым компонентом вакцины в настоящее время привиты 47,4 миллиона человек, полный курс вакцинации обеими дозами препарата прошли 42,2 миллиона граждан.

«Повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 миллиона человек», — добавила вице-премьер.

Напомним, ранее Татьяна Голикова заявила, что для достижения показателей коллективного иммунитета в России необходимо первично привить от коронавируса ещё 35,9 миллиона человек.