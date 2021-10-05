Мурманск, 5 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Спасенная при кораблекрушении в Белом море девушка скончалась в карете скорой помощи, сообщает Западное межрегиональноеследственное управление на транспорте СКР.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Напомним, на берег с тонущего судна с помощью спасательного плота смогли выбраться двое — юноша и девушка. Судьба остальных трех человек остается неизвестной.

Как сообщало ИА REGNUM, частное судно «Фаворит» сегодня затонуло в районе поселка Кашкаранцы Терского района Мурманской области. На месте ЧП наблюдаются штормовые волны.