Екатеринбург, 5 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Представителем свердловского губернатора в региональном Заксобрании будет Михаил Ершов, который в предыдущем созыве парламента возглавлял комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, сообщает региональный департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Куйвашев

О своём решении он объявил на встрече с Ершовым и председателем Заксобрания в двух предыдущих созывах Людмилой Бабушкиной. «Я уверен, что это назначение сыграет очень важную роль в целом для Свердловской области», — отметил Куйвашев.

Бабушкина поддержала это решение. Она назвала Ершова очень опытным человеком. А Ершов отметил, что для него это назначение — большая честь и серьёзная ответственность. Как сообщало ИА REGNUM, новое Заксобрание было избрано 17−19 сентября.