Москва, 5 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Рекламодателям следует сделать вывод из ситуации с глобальным сбоем в Facebook, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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«Главный вывод из всей этой ситуации нужно сделать рекламодателям. Я не уверен, что Facebook компенсирует бизнесу понесенные в результате сбоя убытки — особенно российскому. В лучшем случае предложат судиться где-нибудь в Калифорнии», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Он советует рекламодателям подумать над площадками, прежде чем размещать рекламу в Facebook.

«По крайней мере, до тех пор, пока у компании Марка Цукерберга не появится официальное представительство в России», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во всем мире несколько часов наблюдался сбой в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов. Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, были удалены из таблиц глобальной маршрутизации.

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