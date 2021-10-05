Вашингтон, 5 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Американская актриса Линдси Лохан станет ведущей собственного подкаста. Об этом 5 октября пишет портал SRSLY.

Скриншот с YouTube Линдси Лохан

По данным портала, подкаст будет выходить в формате интервью, в рамках которого актриса будет общаться со звёздными гостями. Дата премьеры проекта пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Линдси Лохан сыграет в новом сериале сервиса Netflix, название которого пока держится в секрете. Актриса исполнит роль «недавно обрученной, избалованной наследницы отеля».