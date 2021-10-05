Тамбов, , 17:50 — REGNUM В администрации Тамбовской области заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко официально представил временно исполняющего обязанности главы региона Максима Егорова,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров Пресс-служба администрации Тамбовской области

На церемонии присутствовали руководители региональных органов власти, федеральных структур, местного самоуправления, депутаты. Представляя нового руководителя области, Нештенко отметил, что Тамбовская область — стабильная развивающаяся территория с сильным экономическим потенциалом, и Максим Егоров, современный, активный руководитель с богатым опытом государственного управления, направит свой профессионализм, энергию, ответственность на благо Тамбовщины и ее жителей, а также будет следовать напутствию президента России Владимира Путина «быть ближе к людям».

В своем выступлении врио главы области подчеркнул, что постарается оправдать доверие главы государства и тамбовчан, обозначил основные приоритеты в совместной работе по улучшению качества жизни и благосостояния людей, развитию потенциала региона. Будучи заместителем министра строительства и ЖКХ России, Максим Егоров курировал такие федеральные проекты в рамках нацпроектов как «Чистая вода», «Расселение из аварийного жилья», «Формирование комфортной городской среды», «Экология». Этим направлениям он намерен уделять особое внимание и на Тамбовщине. В числе главных приоритетов также названы привлечение крупных инвестиций в промышленность, АПК, экологию, а также развитие образования, здравоохранения, борьба с распространением коронавирусной инфекции.

«Надеюсь, мы будем работать единой командой и сделаем регион лучше, чем он есть сегодня. Я открыт для любого человека и буду стремиться к прозрачной работе по всем направлениям», — сказал Максим Егоров.

С пожеланием приумножить достигнутые результаты к своему преемнику и с благодарностью тамбовчанам за плодотворную совместную работу обратился Александр Никитин, возглавлявший администрацию Тамбовской области более шести лет. В своем выступлении он отметил, что Тамбовская область находится сегодня на подъеме, занимает в стране лидирующие позиции по ряду социально-экономических показателей.

«Всегда и везде вместе с вами я делал все возможное для родной Тамбовщины, где я родился, работал и прошёл становление. Отчётливо понимаю, что не все планы доведены до конца. Добровольно оставляя нынешнюю должность, я оставляю здесь свою душу и сердце. Сердечно благодарю всех, кто шёл рядом со мной, разделял радость побед и горечь неудач. Я верю, что при вашем опыте, дорогие друзья, и профессионализме и опыте Максима Борисовича Егорова Тамбовская область добьётся новых успехов», — сказал Александр Никитин.

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