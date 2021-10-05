Тамбов, 5 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В администрации Тамбовской области заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко официально представил временно исполняющего обязанности главы региона Максима Егорова,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Пресс-служба администрации Тамбовской области Врио главы Тамбовской области Максим Егоров

На церемонии присутствовали руководители региональных органов власти, федеральных структур, местного самоуправления, депутаты. Представляя нового руководителя области, Нештенко отметил, что Тамбовская область — стабильная развивающаяся территория с сильным экономическим потенциалом, и Максим Егоров, современный, активный руководитель с богатым опытом государственного управления, направит свой профессионализм, энергию, ответственность на благо Тамбовщины и ее жителей, а также будет следовать напутствию президента России Владимира Путина «быть ближе к людям».

В своем выступлении врио главы области подчеркнул, что постарается оправдать доверие главы государства и тамбовчан, обозначил основные приоритеты в совместной работе по улучшению качества жизни и благосостояния людей, развитию потенциала региона. Будучи заместителем министра строительства и ЖКХ России, Максим Егоров курировал такие федеральные проекты в рамках нацпроектов как «Чистая вода», «Расселение из аварийного жилья», «Формирование комфортной городской среды», «Экология». Этим направлениям он намерен уделять особое внимание и на Тамбовщине. В числе главных приоритетов также названы привлечение крупных инвестиций в промышленность, АПК, экологию, а также развитие образования, здравоохранения, борьба с распространением коронавирусной инфекции.

«Надеюсь, мы будем работать единой командой и сделаем регион лучше, чем он есть сегодня. Я открыт для любого человека и буду стремиться к прозрачной работе по всем направлениям», — сказал Максим Егоров.

С пожеланием приумножить достигнутые результаты к своему преемнику и с благодарностью тамбовчанам за плодотворную совместную работу обратился Александр Никитин, возглавлявший администрацию Тамбовской области более шести лет. В своем выступлении он отметил, что Тамбовская область находится сегодня на подъеме, занимает в стране лидирующие позиции по ряду социально-экономических показателей.

«Всегда и везде вместе с вами я делал все возможное для родной Тамбовщины, где я родился, работал и прошёл становление. Отчётливо понимаю, что не все планы доведены до конца. Добровольно оставляя нынешнюю должность, я оставляю здесь свою душу и сердце. Сердечно благодарю всех, кто шёл рядом со мной, разделял радость побед и горечь неудач. Я верю, что при вашем опыте, дорогие друзья, и профессионализме и опыте Максима Борисовича Егорова Тамбовская область добьётся новых успехов», — сказал Александр Никитин.

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