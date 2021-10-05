Москва, 5 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. 29-летний фланговый атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес выбыл на три недели из-за травмы колена, полученной во время матча 10-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Ахматом» (0:1). Об этом 5 октября сообщила пресс-служба «красно-белых».

Ailura Квинси Промес

В текущем сезоне Промес принял участие в восьми матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Химок», «Уфы» и «Наполи».

Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля 2021 года, перейдя из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Текущее соглашение Промеса с «красно-белыми» рассчитано до середины 2024 года. Transfermarktоценивает нидерландского футболиста в 14 миллионов евро.