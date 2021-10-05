Шадринск, Курганская область, 5 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. День учителя в Шадринском государственном педагогическом университете 5 октября отметили масштабно. Поздравления принимал весь вуз, который является кузницей кадров для образовательных учреждений Курганской, Свердловской, Тюменской областей, а также для Ямала и Югры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ШГПИ Ректор Шадринского государственного педагогического университета Артур Дзиов

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По традиции праздничный концерт открыл ректор ШГПУ Артур Дзиов.

«Праздничный концерт у нас получился очень интересным. Выступили сами преподаватели, которые занимаются вокалом, творческие коллективы университета и города. Красиво, с любовью чествовали наших сотрудников — стажистов, ветеранов, начинающих преподавателей. Отметили лучших преподавателей-кураторов. Причём среди кураторов был своеобразный конкурс. Их выбирали сами студенты. Преподаватели наши замечательны тем, что со студентами практически дни напролёт рядом. В выходные у нас масса мероприятий всегда — это и лазертаг, и туристические походы, и велосипедные маршруты, и помощь волонтёрская развита. И во всё это вовлекают студентов воспитатели будущих педагогов. Собственным примером показывают, каким должен быть учитель. Студентам сложно было выбрать самого лучшего куратора — несколько лучших получилось. Грамотами отметили семерых», — сообщила подробности о праздновании Дня учителя в Шадринском государственном педагогическом университете (ШГПУ) начальник управления вуза по воспитательной работе Татьяна Сизова.

Наособицу чествовали ветеранов ШГПУ. Кто-то смог прийти на концертно-торжественную часть. Но немало преподавателей почтенного возраста осталось дома. Им сладкие подарки и цветы доставили студенты-волонтёры.

Учителей Курганской области 5 октября поздравил и губернатор Зауралья Вадим Шумков.

«Развитие системы образования всегда было и остается приоритетом государственной политики России. Выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженное служение профессии и высокие показатели в работе. Уверен, что положительные события и добрые начинания, направленные на развитие сферы образования в целом и на достижение успеха каждого, станут отправной точкой для дальнейшего роста, процветания нашего региона и всех его жителей», — высказал слова благодарности учителям региона курганский губернатор.