Москва, 5 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. 5 октября на официальном сайте московского «Локомотива» объявили о назначении бывшего футболиста сборной России Дмитрия Лоськова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Ранее сообщалось, что главный тренер «железнодорожников» Марко Николич был отправлен в отставку. Клуб не побеждает уже на протяжение пяти матчей. В последний раз «Локомотиву» удалось одержать победу 11 сентября в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

На данный момент «Локомотив» с семнадцатью очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.