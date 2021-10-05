Рязанское село вошло в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России
Константиново, Рязанская область, 5 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Хартия о вступлении в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России села Константиново Рыбновского района Рязанской области подписана 5 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
На въезде в Константиново установили памятный знак, селу присвоили «две звезды», что свидетельствует об уникальности этого места. Малая Родина поэта Сергея Есенина стала 33-й в списке самых красивых сёл России.
Ассоциация самых красивых деревень и городков России объединяет сельские населённые пункты и малые города РФ, обладающие исключительным культурным и природным наследием, для развития туристического и инвестиционного потенциала. Проект получил поддержку Агентства стратегических инициатив.