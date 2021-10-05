Константиново, Рязанская область, 5 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Хартия о вступлении в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России села Константиново Рыбновского района Рязанской области подписана 5 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://www.ryazangov.ru Село Константиново

На въезде в Константиново установили памятный знак, селу присвоили «две звезды», что свидетельствует об уникальности этого места. Малая Родина поэта Сергея Есенина стала 33-й в списке самых красивых сёл России.

«Константиново также становится членом Федерации самых красивых деревень и городков мира, потому что Ассоциация является членом этой федерации и полномочным представителем. Природа этих мест уникальна. Ландшафт села — один из лучших в стране, если не лучший. Но нам ещё многое вместе предстоит сделать, чтобы Константиново стало эталоном развития сельских территорий Рязанской области, и в целом страны», — отметил Президент Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России объединяет сельские населённые пункты и малые города РФ, обладающие исключительным культурным и природным наследием, для развития туристического и инвестиционного потенциала. Проект получил поддержку Агентства стратегических инициатив.