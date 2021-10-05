Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года
Москва, 5 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов во вторник, 5 октября, опустился ниже 84 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
geralt
Евро
По состоянию на 16:31 мск, курс евро снижался на 26 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигал 83,98 рубля.
В последний раз курс европейской валюты находился ниже уровня в 84 рубля в июле 2020 года.
На текущий момент евро торгуется на уровне 84,01 рубля, курс доллара практически не изменился и балансирует на уровне 72,51 рубля.