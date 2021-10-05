Тверь, 5 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. 5 октября в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Участие в торжествах приняли педагогические работники, руководители образовательных организаций, ветераны образовательной сферы, почетные гости, сообщает ИА REGNUM. С профессиональным праздником учителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области 5 октября в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

«В достижениях и успехах каждого человека всегда есть частичка душевной теплоты учителей, которые не только дают знания, но и помогают раскрыть талант, определиться в жизни, стать достойными людьми. Важно, что благодаря вам современная система образования Тверской области сохранила преемственность выдающихся традиций отечественной педагогической школы, главная из которых — воспитание детей на основе базовых ценностей нашего народа: уважения к труду, к истории Отечества, заботливого отношения к родной земле», — отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Во время торжественной церемонии ведомственные и региональные награды были вручены лучшим представителям профессии из разных уголков Тверской области.

За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» были награждены учитель биологии и химии Вескинской средней общеобразовательной школы Лихославльского района Екатерина Веселкова, учитель математики средней школы № 13 города Кимры Ирина Закатилова, учитель начальных классов Удомельской гимназии № 3 Наталья Зарипова.

Почетной грамотой губернатора Тверской области награждены учителя химии и биологии школы № 3 Твери Татьяна Виноградова и Любовь Вихарева, учитель русского языка и литературы школы №2 Бежецка Марина Гужиченко, учитель начальных классов школы №8 поселка Спирово Ольга Недодева, учитель немецкого языка Сукроменской школы Бежецкого района Светлана Новикова, учитель истории и обществознания Кесовогорской школы Татьяна Раздобурдина, учитель технологии школы №19 Твери Михаил Ракитин, учитель русского языка и литературы Дороховской школы города Бежецка Марина Смирнова.

Почетной грамоты Министерства просвещения РФ удостоены учитель биологии и химии Медновской санаторной школы-интерната Надежда Бобылева, заведующий отделением Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа Лариса Лосева.