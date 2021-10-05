Мурманск, 5 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Двум членам экипажа судна «Фаворит», потерпевшем крушение в белом море, удалось спастись. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Выжившие после кораблекрушения на каменистой тропе. Иван Айвазовский. 1868

Отмечается, что выжившие — юноша и девушка — были обнаружены на берегу рядом со спасательным плотом.

«Молодой человек чувствует себя нормально, а девушка — в полуобморочном состоянии», — пишут очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, к месту кораблекрушения направлен вертолет из из Архангельска.