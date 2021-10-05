Мурманск, 5 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Женщина, спасенная в Белом море на месте кораблекрушения судна «Фаворит», умерла в машине скорой помощи, сообщает 5 октября пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Судно

Ещё трое считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о спасении с «Фаворита» двух человек.

«Трое без вести пропавших, один живой мужчина, одна женщина умерла в «скорой», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября у побережья Терского района Мурманской области судно «Фаворит» получило пробоину и начало тонуть. На его борту было пять человек. Двоим удалось покинуть судно с помощью надувного спасательного плота.