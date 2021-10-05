Вашингтон, 5 октября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Пользователи Сети обрушились с критикой на американскую певицу Мадонну. Об этом 5 октября пишет издание Peopletalk.

chrisweger Певица Мадонна

Причиной негативных комментариев в адрес исполнительницы стали фотографии, на которых она, по мнению пользователей, «перестаралась» с фотошопом. Мадонна опубликовала в личном Instagram-аккаунте снимок с драматургом Джереми О. Харрисом. Как отмечает издание, позже в Сети появилось видео с их встречи и на нём певица выглядит совершенно по-другому.

Телеграм-канал «Только никому» Мадонна на видео и на фото в соцсетях

Ранее Мадонна отпраздновала своё 63-летие. В честь этого она отправилась в путешествие вместе с сыном и его молодым человеком.