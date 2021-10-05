Вашингтон, 5 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Судья штата Нью-Йорк назначил крайний срок до 23 декабря бывшему президенту США Дональду Трампу для допроса по иску о клевете, поданному бывшей участницей шоу «The Apprentice» после того, как политик отверг ее обвинения в сексуальном насилии.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Судья Дженнифер Шектер потребовал от Трампа показаний после того, как его адвокат заявил, что политик планирует подать встречный иск против своей обвинительницы Саммер Зервос.

Шектер вынес решение после конференции, на которой было объявлено о планируемом встречном иске, а адвокаты Трампа и Зервос обвинили своих оппонентов в том, что они тянут время.

Напомним, что Зервос подала в суд на Трампа в январе 2017 года, но дело осталось нерешенным отчасти потому, что Трамп, находясь в Белом доме, утверждал, что на действующего президента нельзя подавать в суд.