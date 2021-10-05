Архангельск, 5 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Житель Архангельска, прогуливаясь по пустырю в районе поселка Лесная Речка обнаружил снаряд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Службе 112, на место были направлены взрывотехники группы спецработ Центра гражданской защиты Архангельской области.

40.mchs.gov.ru Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

«Это оказался артиллерийский выстрел калибра 57 мм, — прокомментировал руководитель группы спецработ Алексей Червонцев. — Снаряд лежал на пустыре примерно в 750 м от жилого дома по Лахтинскому шоссе. Он изъят и находится на складе временного хранения для дальнейшей утилизации».

Как сообщало ИА REGNUM, в лесу под Петербургом грибник нашел корабельный снаряд весом в полтонны.