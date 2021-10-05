Москва, 5 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Снизить возрастную планку для регистрации подростков в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП) хотя бы по некоторым направлениям деятельности предложил глава комитета Госдумы VII созыва по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

«Мы в свое время предлагали снизить возрастную планку для регистрации подростков в качестве самозанятых и для создания ИП. Мы говорили: дайте возможность регистрировать ИП не с 18 лет, а раньше хотя бы отдельным видам занятости, дайте возможность регистрироваться самозанятым не с 18 лет, а раньше», — заявил Нилов.

По Трудовому кодексу с 14 лет можно трудоустраиваться, но с ограничениями.

Парламентарий поддерживает предложение Минтруда упростить найм подростков.

«Ничего плохого в том, что подростки будут работать и зарабатывать нет. Они узнают цену деньгам», — сказал депутат.