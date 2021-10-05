Сланцы, Ленинградская область, 5 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В городе Сланцы Ленинградской области водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и совершил лобовое столкновение. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/slan_info ДТП в Сланцах. (цитата группы «ВК» Сланцы — не тапки)

ДТП произошло 4 октября около 16:00 мск. 59-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем LADA Largus под управлением 69-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля LADA госпитализированы в тяжелом состоянии. Несовершеннолетние пассажиры автобуса «ПАЗ» — 14-летний мальчик и 12-летняя девочка — госпитализированы в удовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве.

По факту ДТП полиция проводит проверку.