Вашингтон, 5 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Одна российская подлодка класса «Ясень», вооружённая гиперзвуковыми ракетами «Циркон», способна дважды вывести из строя авианосную ударную группу ВМС США, сообщает 5 октября американское издание Military Watch.

Ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем John C. Stennis

Таким образом издание отреагировало на сообщения об успешных испытательных запусках гиперзвуковых ракет «Циркон» с подводной лодки «Северодвинск».

По мнению автора материала, опубликованного Military Watch, теперь одна российская подлодка сможет уничтожить авианосную группу США.

Отмечено, что на сегодняшний день «Циркон», способный поражать цель со скоростью девять Махов, не имеет аналогов в мире.

«Западные ВМС по-прежнему полагаются на модернизированные варианты дозвуковых ракет очень малой дальности — Harpoon и Exocet, применявшиеся во времена холодной войны. Поэтому у «Циркона» еще больше преимуществ, чем у его предшественника «Калибра»: эта ракета в свое время была более универсальной, чем ее западные аналоги», — объясняет автор.

По его мнению, вооруженная «Цирконами» подлодка класса «Ясень», способная нести от 32 до 40 таких ракет, сможет поражать надводные корабли с дальних дистанций, а современные системы ПВО не смогут отразить удар гиперзвуковых ракет.

«Одна подлодка класса «Ясень» может продемонстрировать огневую мощь, достаточную для того, чтобы дважды выбить из игры авианосную ударную группу», — считает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября российская подлодка проекта 885 «Северодвинск» выполнила пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения.

Ракета, стартовавшая в акватории Белого моря, поразила условную цель в Баренцевом море.