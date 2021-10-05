Москва, 5 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В России первично привить от коронавирусной инфекции нужно ещё 35,9 млн человек для достижения показателей коллективного иммунитета, заявила 5 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

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Кроме того, переболевших COVID-19 более полугода назад нужно повторно вакцинировать. Таких людей 7,6 млн человек, добавила чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве к настоящему моменту от COVID-19 вакцинированы примерно пять миллионов человек.